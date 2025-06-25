Примерно 600 детей провели отпуск в первую смену в детских лагерях Горьковской железнодорожной линии.

Детская летняя оздоровительная акция Горьковской железной дороги успешно началась в июне 2025 года. Это мероприятие проходит в лагерях "Сосновый бор" в Владимирской области и "Яльчик" в Республике Марий Эл.

В первую смену примерно 600 детей наслаждались отдыхом, а в течение всего лета ожидается около 2 тысяч посетителей.

В этом году в рамках смены дети впервые познакомятся с представителями профессий железной дороги, которые расскажут им о своей работе. В "Яльчик" приедут машинисты из локомотивного депо Юдино, а в "Сосновый бор" - специалист по охране труда из станции Муром. Как обычно, главным событием будет спартакиада РФСО "Локомотив", которая пройдет в "Яльчике" в августе.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский подчеркнул, что во всех лагерях будет реализована общеразвивающая программа "Страна железных дорог".

"Дети смогут освоить цифровую грамотность и здоровый образ жизни. Для многих из них эта программа поможет выбрать будущую профессию. "Страна железных дорог" также включает обучение социальному проектированию", - добавил Сергей Дорофеевский.

Стоит отметить, что в лагере "Яльчик" открылся новый корпус, где дети уже занимаются физической культурой и киберспортом. В будущем здесь планируется открыть студию звукозаписи и даже небольшую редакцию, где ученики смогут выпускать свою газету о жизни лагеря, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.