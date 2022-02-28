Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится в марте в связи с модернизацией инфраструктуры

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится в марте в связи с модернизацией инфраструктуры

12:48

В марте на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги внесены изменения в расписании пригородных поездов в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, с 1 по 31 марта с 01:00 до 05:00 работы пройдут на участке Царицыно – Щербинка. Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время, чтобы изменения были минимальными.

В указанные дни и часы движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Подольск, Львовская и Нахабино, выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.