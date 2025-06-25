В течение пяти месяцев этого года Юго-Восточная железная дорога внесла налоговые платежи на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

12:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых пяти месяцев 2025 года ЮВЖД выплатила в местные бюджеты 2,2 миллиарда рублей в виде налогов и сборов. Среди них: 1,1 миллиарда рублей было перечислено в Воронежскую область, 389,4 миллиона рублей - в Белгородскую область, 378,1 миллиона рублей - в Тамбовскую область и 358,2 миллиона рублей - в Липецкую область.

Юго-Восточная железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД», расположенные на территории магистрали, является значительным плательщиком налогов и своевременно и полностью выплачивает налоговые обязательства, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.