С января по май 2025 года, около 38 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Московской железнодорожной линии.

10:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 5 месяцев 2025 года, 37752 пассажира с ограниченными возможностями воспользовались услугой помощи и сопровождения на станциях МЖД. Это на 17% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Данная услуга доступна на всех вокзалах столицы, а также на станциях крупных региональных городов, таких как Брянск-Орловский, Калуга-1, Курск, Орел, Рязань-1 и Рязань-2, Смоленск и Тула-1. Наибольшее количество обращений было на Казанском (17100 пассажиров), Павелецком (6948 пассажиров) и Ярославском (5166 пассажиров) вокзалах.

На всех крупных станциях столичной магистрали имеются специальные зоны ожидания для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями. Они оснащены местами для инвалидных колясок, скамейками для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мягкими диванами и журнальными столиками, а также специальными местами для собак-проводников. Для слабослышащих путешественников функционирует индукционный контур. В зонах ожидания также установлены розетки для зарядки устройств и дополнительные информационные табло с расписанием движения поездов.

Услугу помощи и сопровождения для пассажиров с ограниченными возможностями на вокзалах и остановочных пунктах предоставляет Центр содействия мобильности ОАО «РЖД». Заявку можно подать не позднее чем за 24 часа до начала поездки по телефону: 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.