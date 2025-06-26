Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 27 июня на Красноярском железнодорожном направлении произойдут изменения в графике движения пригородного поезда под названием «Боготольский экспресс».

2025-06-26 11:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 27 июня 2025 года изменится график движения пригородного поезда, который связывает Красноярск с Ачинском и Боготолом.

Экспресс, который ходит только по пятницам, начнет отправляться со станции Базаиха на 33 минуты позже – в 18:44 (вместо 18:11). Прибытие на станцию Красноярск запланировано на 19:18 (вместо 18:45), а отправление в 19:26. В Ачинск поезд прибудет в 22:44, а в Боготол – в 23:53.

Также, по просьбе пассажиров, в маршрут была включена дополнительная остановка в пределах Красноярска – платформа Мясокомбинат.

Изменения в графике связаны с проведением ремонтных работ на шести участках красноярского отделения Транссиба: в течение лета планируется капитальный ремонт путей и замена стрелочных переводов.

Красноярская железная дорога и АО «Краспригород» призывают пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок.

Для уточнения расписания можно обратиться по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

