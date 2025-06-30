На Ярославской ветке Московской железной дороги стали "плыть" "Иволги".

18:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сергей Собянин, мэр Москвы, и Олег Белозёров, руководитель ОАО «РЖД», запустили новые электропоезда «Иволга 4.0» российского производства на Ярославском направлении Московской железной дороги. Они совершили первую поездку на электропоезде от Ростокино до Ярославского вокзала.

«В последние годы было выполнено много работы по увеличению интенсивности движения. Российские железные дороги построили дополнительные магистральные пути, что позволило сократить интервалы на треть, увеличить количество мест для пассажиров и повысить надежность работы. Мы создали транспортно-пересадочный узел в Ростокино, где можно пересесть с Ярославского направления на МЦК. Теперь пришло время для обновления подвижного состава», - отметил Сергей Собянин.

На Ярославском направлении МЖД работает более 300 пар пассажирских поездов, из которых 275 пар - в пригородном сообщении. В час пик с Ярославского вокзала поезда отправляются и прибывают каждые 2,5 минуты. Средний показатель пассажиропотока составляет около 300 тыс. пассажиров в сутки.

«Ярославское направление сегодня - самое интенсивное не только в Москве и в стране, но и в Европе. Оно также одно из самых эффективных по перемещению в пригороде. 96 лет назад именно на этом направлении был запущен пригородный электротранспорт, и сегодня новый подвижной состав отражает те изменения, которые произошли за это время. Электропоезда отличаются вместимостью, скоростью разгона и комфортом», - подчеркнул Олег Белозёров.

Городские электропоезда "Иволга 4.0" идеально приспособлены для работы в условиях высокой интенсивности. Они оборудованы современными системами климатического контроля и безопасности. Для удобства пассажиров предлагаются эргономичные сиденья, разъемы для подзарядки мобильных устройств, адаптивное освещение, доступ к Wi-Fi, места для парковки велосипедов и самокатов с возможностью зарядки, а также другие удобства, включая те, что предназначены для пассажиров с ограниченными возможностями.