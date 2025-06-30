За пять месяцев 2025 года количество грузов, перевезенных через границу с Китаем, увеличилось на 0,9%.

16:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года было перевезено 16,9 млн тонн грузов через границу с Китаем, что на 0,9% больше, чем в тот же период предыдущего года.

15,9 млн тонн грузов было отправлено на экспорт по железнодорожной сети РЖД (+1,9%). В частности, через пункты пропуска Забайкальск (Россия) – Маньчжурия (Китай) было перевезено 8,6 млн тонн (+1,2%), через Гродеково (Россия) – Суйфэньхэ (Китай) – 3,7 млн тонн (+9,7%), через Нижнеленинское (Россия) – Тунцзян (Китай) – 2,5 млн тонн (+14,3%), и через Камышовая (Россия) – Хуньчунь (Китай) – 980 тыс. тонн (-35,2%).

Значительная часть экспортных перевозок (36,2%) приходится на каменный уголь. За пять месяцев было отправлено 7 млн тонн этого топлива через границу с Китаем.

Также наблюдается рост в перевозке железной руды – 3,6 млн тонн (+22,1%), бумаги – 1,6 млн тонн (+21,4%), удобрений – 978 тыс. тонн (увеличение в 2,2 раза), химических продуктов – 574 тыс. тонн (+21,5%), цветных металлов – 515 тыс. тонн (увеличение в 1,8 раза), нефтяных грузов – 417 тыс. тонн (увеличение в 1,4 раза).