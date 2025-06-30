С января по июль 2025 года на станциях Горьковской железнодорожной линии было собрано около 6 тонн отработанной упаковки.

15:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года, посетители станций Горьковской железной дороги с помощью специальных устройств отправили на переработку более 161 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок общим весом около 6 тонн. Это на 69% больше, чем за тот же период 2024 года.

Наибольшее количество вторичного сырья было собрано на станциях Чебоксары, Казань, Владимир, Нижний Новгород и Киров.

В устройствах для сбора тары она хранится до полного заполнения, после чего специализированные компании занимаются ее сортировкой, очисткой и измельчением. Затем это сырье используется для производства новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и т.д.

За каждую сданную единицу тары пользователи получают бонусные баллы. Впоследствии их можно обменять на скидки у партнерских компаний: крупных торговых сетей, магазинов электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и т.д. Для начисления бонусов при сдаче тары необходимо ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Всего на станциях Горьковской железной дороги установлено 28 устройств для сбора тары. Они находятся в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Кирове, Владимире, Агрызе, Арзамасе, Дзержинске, Йошкар-Оле, Зеленодольске, Коврове, Чебоксарах, Муроме и Янауле, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.