Восточно-Сибирская железнодорожная компания поделилась своими знаниями о применении новейших технологий на первом Евразийском выставке изобретений и инноваций под названием «Байкальский бриз».

2025-06-30 12:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Восточно-Сибирская железная дорога приняла участие в первом Евразийском выставке изобретений и инноваций «Байкальский бриз», который состоялся 26 и 27 июня в Иркутске. Представители этой железнодорожной магистрали поделились своим опытом в применении новейших технологий, а также идеями по рационализации работы железнодорожного транспорта.

В общей сложности на межрегиональной площадке было представлено более 30 инновационных проектов в очной и дистанционной форме. Основные темы были связаны с экологией Байкала, медициной, оборонными технологиями и креативной индустрией.

Восточно-Сибирская железная дорога также приняла участие в открытом конкурсе на лучшую организацию рационализаторской деятельности, который проходил в рамках выставки.

Развитие персонала и улучшение инноваций остаются одними из ключевых направлений работы Восточно-Сибирской железной дороги. Так, за последние 3 года на ВСЖД было внедрено более 9 тыс. рационализаторских предложений, а общий экономический эффект от их реализации превысил 19 млн рублей.

Сотрудники магистрали активно создают и внедряют инновационные рационализаторские проекты, некоторые из которых впоследствии распространяются по всей сети железных дорог страны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

