Изменения в расписании некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги вступят в силу с 1 июля, это связано с улучшением инфраструктуры.

2025-06-30 10:04
С 1 июля 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги, включая МЦД-4, в связи с улучшением инфраструктуры на станции Железнодорожная.

Так, с 1 по 31 июля в ночные часы с 01:20 до 04:20 на станции Железнодорожная запланированы технические "окна" для продолжения строительства северного вестибюля и отделочных работ на платформе № 3. В это время также будет проводиться модернизация контактной сети.

Во время проведения работ движение поездов по одному из путей, предназначенному для движения в сторону области, будет временно приостановлено. Это приведет к изменениям в расписании пригородных электропоездов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, а некоторые составы временно исключат из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

