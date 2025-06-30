Поддержку на станциях Горьковской железнодорожной магистрали в период с января по май 2025 года получили около 11 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

В период с января по май 2025 года на вокзалах Горьковской железнодорожной сети было оказано специализированное обслуживание примерно 11 тысячам пассажиров с ограниченными возможностями. Это на 11% больше, чем в тот же период 2024 года.

Заявления принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство заявок было получено от посетителей вокзалов в Нижнем Новгороде (2471), Кирове (2010), Казани (1189) и Ижевске (929).

Персонал центра встречает пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогает им при покупке билетов, сопровождает по территории вокзала и при посадке в поезд. При необходимости пассажиру предоставляются инвалидная коляска или носилки для лежачих больных, а также помощь в перевозке багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию об услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно осуществить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.