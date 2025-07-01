На Горьковском шоссе прошла церемония вручения свидетельств о высшем образовании будущим работникам железной дороги.

Главный дворец культуры железнодорожников принял выпускников Нижегородского института путей сообщения, который является филиалом Приволжского государственного университета путей сообщения. Дипломы были вручены будущим работникам железной дороги на торжественной церемонии в Нижнем Новгороде 1 июля 2025 года.
Главный инженер Горьковской железной дороги, Андрей Ищенко, обратился с приветственным словом к выпускникам. Он вручил дипломы с отличием и памятные подарки 12 студентам, которые обучались по целевому договору.
«Получение диплома – это не конечная стадия вашего образования. В современном мире, чтобы быть конкурентоспособным и успешным, требуется непрерывное самосовершенствование. Выпускникам открываются новые возможности, которые требуют новых знаний. Мы готовы поддерживать их в этом и всегда рады видеть молодых специалистов на Горьковской железной дороге», – сказал в своем выступлении Андрей Ищенко.
Начальник Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Александр Власов также обратился с речью к молодым людям от имени магистрали. Он напомнил, что Горьковская магистраль готова предложить работу выпускникам. Каждый из них сможет применить знания, полученные в университете, в рамках реализации крупных проектов.
В этом году студентами стали 313 молодых людей, 51 из них закончил обучение с красным дипломом. Стоит отметить, что студенты обучались по основным железнодорожным специальностям: «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «электроснабжение», «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «автоматика и телемеханика на транспорте».
Магистраль Горьковская систематически осуществляет набор действий, целью которых является развитие инструментов для повышения квалификации и подготовки потенциальных сотрудников. Это включает регулярные встречи руководства железнодорожной компании со студентами специализированных образовательных учреждений, а также проведение совместных стратегических сессий между работниками железной дороги и профессиональным сообществом, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.