В Пермском крае продлены маршруты «Ласточек» на Краснокамском направлении

С 1 марта по просьбам пассажиров маршруты некоторых пригородных поездов «Ласточка», курсирующих между Краснокамском и Пермью, продлены до станций Левшино и Голованово (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания», «ППК»).
Электропоезда на направлении из Краснокамска:
Электропоезда на направлении в Краснокамск:
В связи с продлением маршрутов «Ласточек» с 1 марта отменены пригородные поезда № 6118 Пермь-2 – Левшино, № 6101 Пермь-2 – Оверята и № 6024 Краснокамск – Пермь-2.
Также с 1 марта с учетом пожеланий пассажиров скорректировано расписание пригородных поездов:
Свердловская железная дорога просит внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.