В Пермском крае продлены маршруты «Ласточек» на Краснокамском направлении

2022-03-01 10:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 марта по просьбам пассажиров маршруты некоторых пригородных поездов «Ласточка», курсирующих между Краснокамском и Пермью, продлены до станций Левшино и Голованово (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания», «ППК»).

Электропоезда на направлении из Краснокамска:

  • № 6014 и № 6016 следуют до станции Левшино (ранее – до станции Пермь-2);
  • № 6020 и № 6012 следуют до Голованово (ранее – до станций Пермь-2 и Левшино соответственно).

Электропоезда на направлении в Краснокамск:

  • № 6011 и № 6019 отправляются со станции Голованово (вместо Пермь-2);
  • № 6013 и № 6017 отправляются со станции Левшино (вместо Пермь-2).

В связи с продлением маршрутов «Ласточек» с 1 марта отменены пригородные поезда № 6118 Пермь-2 – Левшино, № 6101 Пермь-2 – Оверята и № 6024 Краснокамск – Пермь-2.

Также с 1 марта с учетом пожеланий пассажиров скорректировано расписание пригородных поездов:

  • № 6003 сообщением Пермь-2 – Верещагино отправляется в 08:30 (раньше на 32 минуты) (здесь и далее – время местное);
  • № 7144 сообщением Верещагино – Пермь-2 отправляется в 06:50 (позже на 22 минуты);
  • № 6015 сообщением Левшино – Краснокамск отправляется в 14:35 (раньше на 2 часа 12 минут).

Свердловская железная дорога просит внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

