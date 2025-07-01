"Памятный Поезд" доставил участников культурно-образовательной инициативы в Екатеринбург.

16:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 июля специальный состав "Поезд Памяти–2025" прибыл в Екатеринбург. Этот поезд является частью патриотического культурно-образовательного проекта. В год, когда отмечается 80-летие Великой Победы, в проекте принимают участие 200 школьников, представляющих все 15 республик бывшего СССР. Все они путешествуют под знаменем Победы.

Маршрут поезда включает 15 городов России и Беларуси, среди которых города-герои и города трудовой славы и доблести. Школьники посетили исторические места Екатеринбурга, участвовали в культурных и образовательных мероприятиях, а также отправили почтовые открытки своим близким и друзьям прямо с вокзала.

Расписание движения "Поезда Памяти" организовано так, что днем участники проекта посещают экскурсии и образовательные программы, а ночью перемещаются между городами.

Состав поезда состоит из двухэтажных спальных купейных вагонов нового типа, а также включает 2 вагона-ресторана и вагон-душ, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.