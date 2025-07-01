В июне 2025 года на железнодорожной линии Юго-Востока было транспортировано 1,2 миллиона пассажиров.

Согласно свежим данным, в июне 2025 года на территории ЮВЖД было перевезено 1,2 млн пассажиров, что на 0,2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 707 тыс. были перевезены в пригородном сообщении (+0,8% к июню 2024 года), а 477,4 тыс. в дальнем следовании (-0,8%).

За первое полугодие текущего года с платформ ЮВЖД было отправлено 6,1 млн пассажиров, включая 3,8 млн в пригородном сообщении и 2,3 млн в дальнем следовании.

Общий пассажирооборот за период с января по июнь составил 5 млрд пасс.-км, из которых 145,8 млн пасс.-км приходится на пригородное сообщение и 4,9 млрд пасс.-км на дальнее следование, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.