На вокзале Самара запущен бизнес-зал нового типа.

14:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 июля на вокзале Самара прошло торжественное открытие нового бизнес-зала. Среди участников мероприятия были заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Иван Колесников, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

«Новый бизнес-зал вокзала Самара создан с учетом потребностей наших пассажиров. Здесь предусмотрены места для деловых встреч и личных разговоров, а также для пассажиров с детьми. Уют и комфорт данного пространства позволяют пассажирам спокойно провести время и отдохнуть в ожидании поезда, как дома», – заявил Иван Колесников.

Бизнес-зал на вокзале Самара – это многофункциональное пространство площадью более 260 кв. м, разделенное на несколько зон, оформленных в космическом стиле. Для комфортного пребывания гостей предусмотрены удобная мебель, быстрый Wi-Fi, отдельная гардеробная, душевая комната и санитарно-бытовые помещения, где созданы все необходимые условия, включая условия для маломобильных граждан.

Посетителей бизнес-зала порадует меню по системе а la carte с большим выбором горячих блюд и закусок, а также приветственный напиток для каждого. Для деловых встреч предусмотрена переговорная комната, а для детей – отдельная игровая зона.

Стоит отметить, что бизнес-зал рассчитан на 62 посадочных места и работает круглосуточно. Все услуги были разработаны с учетом пожеланий пассажиров, а в дизайне зоны ожидания учтены особенности интерьера всего вокзального комплекса, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.