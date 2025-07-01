Произошло обновление "РЖД Бонус": увеличено количество уровней, расширены возможности и добавлены дополнительные премиальные баллы за путешествия.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого июля 2025 года программа лояльности «РЖД Бонус» предлагает не два, а четыре уровня участия, каждый из которых предоставляет свои преимущества. Также появилась опция частичной оплаты билетов при помощи баллов.

Участие в программе начинается с уровня «Бронзовый-Пассажирский».

Следующий уровень – «Серебряный-Скорый» – доступен после трех поездок в купе, СВ, Люкс или в вагонах скоростных поездов с местами для сидения, либо при наличии 4 тыс. квалификационных баллов. Участники этого уровня получают дополнительные 10% баллов за поездки и могут оплатить 75% стоимости билета баллами.

Уровень «Золотой-Экспресс» доступен участникам с 12 тыс. квалификационных баллов или после десяти поездок в указанных выше вагонах. Они могут оплатить 50% или 75% стоимости билета баллами и получают дополнительные 15% баллов за поездки.

«Платиновый-Фирменный» предоставляет возможность оплаты 25%, 50% или 75% стоимости билета баллами и дает дополнительные 25% баллов за поездки в указанных вагонах. Этот уровень присваивается после 25 поездок или при накоплении 30 тыс. квалификационных баллов.

Все ранее действующие акции, такие как «Для студентов» и «Большая семья», остаются в силе. Будет продолжено начисление приветственных баллов при регистрации, баллов за перевозку транспортных средств в вагонах-автомобилевозах и подарочных баллов на день рождения.