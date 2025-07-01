В июне через железнодорожную сеть РЖД было транспортировано 114,9 млн человек.

Согласно оперативной информации, в июне 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов ОАО «РЖД» было отправлено 114,9 млн пассажиров, что на 0,5% больше, чем в тот же период предыдущего года. В числе отправленных пассажиров в пригородном транспорте было 102,5 млн человек (+0,5%), а в дальних поездах – 12,4 млн (+0,5%).

В июне 2025 года пассажирооборот составил 14,3 млрд пасс.-км, что на 1,4% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Пассажирооборот в пригородном транспорте увеличился на 1,3%, достигнув 3,3 млрд пасс.-км, а в дальних поездах он снизился на 2,2%, составив 11 млрд пасс.-км.

За первое полугодие 2025 года было отправлено 626,9 млн пассажиров (+2,6% к тому же периоду 2024 года), включая 567,8 млн в пригородном транспорте (+2,8%) и 59,1 млн в дальних поездах (+0,8%).

С начала 2025 года пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» увеличился на 1,7% по сравнению с прошлым годом и достиг 64,7 млрд пасс.-км, включая 17,2 млрд пасс.-км в пригородном транспорте (+3,2%) и 47,5 млрд пасс.-км в дальних поездах (+1,2%).