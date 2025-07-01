Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В июне через железнодорожную сеть РЖД было транспортировано 114,9 млн человек.

2025-07-01 12:18
В июне через железнодорожную сеть РЖД было транспортировано 114,9 млн человек.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в июне 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов ОАО «РЖД» было отправлено 114,9 млн пассажиров, что на 0,5% больше, чем в тот же период предыдущего года. В числе отправленных пассажиров в пригородном транспорте было 102,5 млн человек (+0,5%), а в дальних поездах – 12,4 млн (+0,5%).

В июне 2025 года пассажирооборот составил 14,3 млрд пасс.-км, что на 1,4% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Пассажирооборот в пригородном транспорте увеличился на 1,3%, достигнув 3,3 млрд пасс.-км, а в дальних поездах он снизился на 2,2%, составив 11 млрд пасс.-км.

За первое полугодие 2025 года было отправлено 626,9 млн пассажиров (+2,6% к тому же периоду 2024 года), включая 567,8 млн в пригородном транспорте (+2,8%) и 59,1 млн в дальних поездах (+0,8%).

С начала 2025 года пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» увеличился на 1,7% по сравнению с прошлым годом и достиг 64,7 млрд пасс.-км, включая 17,2 млрд пасс.-км в пригородном транспорте (+3,2%) и 47,5 млрд пасс.-км в дальних поездах (+1,2%).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru