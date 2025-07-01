В июне объем грузов, перевезенных по сети ОАО «РЖД», достиг 89,3 млн тонн.

11:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативным данным, в июне 2025 года на сетях ОАО «Российские железные дороги» было погружено 89,3 млн тонн груза, что на 9,2% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот за июнь 2025 года уменьшился на 2,1% по сравнению с июнем 2024 года и составил 200,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов без груза, за этот же период сократился на 1,8% и составил 248 млрд тонно-км.

За период с января по июнь 2025 года было погружено 554,5 млн тонн груза, что на 7,6% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

По видам грузов погрузка распределилась следующим образом:

каменный уголь – 163,1 млн тонн (-3,6%);

кокс – 5,1 млн тонн (-14,5%);

нефть и нефтепродукты – 99,1 млн тонн (-5%);

железная и марганцевая руды – 53,8 млн тонн (-0,9%);

черные металлы – 26,7 млн тонн (-17,2%);

лом черных металлов – 3,8 млн тонн (-32,2%);

химические и минеральные удобрения – 35,5 млн тонн (+4,8%);

цемент – 9,8 млн тонн (-15,2%);

лесоматериалы – 13,3 млн тонн (-4,5%);

зерно – 10,1 млн тонн (-36,4%);

строительные материалы – 46,5 млн тонн (-19,5%);

руда цветных металлов и серное сырье – 8,5 млн тонн (+2,9%);

химические вещества и сода – 10,3 млн тонн (-3,2%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 13,5 млн тонн (-19,1%);

прочие грузы, включая контейнерные – 55,3 млн тонн (-7,8%).

С начала 2025 года грузооборот уменьшился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1249,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов без груза, за этот же период сократился на 0,8% и составил 1549 млрд тонно-км.

В первом полугодии, благодаря благоприятной рыночной ситуации, наблюдался рекордный рост погрузки удобрений (+4,8% по сравнению с I полугодием 2024 года), особенно для экспорта (+27,9%).

Отгрузка грузов по наиболее популярному восточному маршруту увеличилась на 2,6%. В то же время был обеспечен рост перевозок как угольных (+2,3%), так и неугольных грузов (+3,5%), включая удобрения (+75,3%), черные металлы (+1,2%), железную руду (+14,3%), а также другие грузы высокого передела, перевозимые в контейнерах (+7,9%).

Из-за сокращения спроса на внутреннем рынке в общем по сети РЖД произошло снижение погрузки строительных грузов (-19,7%), черных металлов (-25,8%) и металлолома (-31,8%). В связи с ремонтными работами на некоторых НПЗ произошло снижение отгрузки нефтяных грузов (-5%).

В экспорте негативная динамика обусловлена снижением предъявления зерновых грузов (-57,1%) из-за уменьшения валового сбора, а также каменного угля (-2,5%) из-за продолжающегося падения мировых цен.

Значительные потери в объемах связаны с отсутствием предъявления грузов по уже утвержденным заявкам на перевозку. В первом полугодии в направлении портов Северо-Запада грузоотправители отказались от погрузки 5,4 млн тонн угля, в направлении портов Юга – 2,1 млн т. По этой же причине на 0,82 млн тонн не выполнены условия соглашения по вывозу угля из Кузбасса на Восток.

При этом из-за позднего отказа грузоотправителей от запланированной перевозки по ограничивающим направлениям значительно уменьшаются возможности использовать зарезервированную таким образом мощность для отправки других грузов.