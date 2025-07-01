Поезд "Малютка" осуществил свое первое путешествие по Горьковской железнодорожной линии.

11:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический рейс по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный совершил паровоз 9П№18430, известный как «Малютка». 30 школьников из Нижегородской области стали его пассажирами.

Во время этого путешествия дети посетили Царский павильон на вокзале Нижнего Новгорода, где узнали о его истории и интересных деталях. Также они посетили Музей истории и развития ГЖД и открытую экспозицию «Паровозы России» на станции Нижний Новгород-Сортировочный, где в игровой форме познакомились с историей Горьковской железной дороги.

Паровоз 9П № 18430 был произведен в 1951 году на Муромском заводе имени Дзержинского. С 1996 по 2024 годы он находился на экспозиции «Паровозы России». В прошлом году «Малютка» был отправлен на капитальный ремонт в депо, где его привели в рабочее состояние.

Паровозы серии 9П производились в СССР с 1935 по 1957 годы на заводах в Коломне, Новочеркасске и Муроме. Первый экспериментальный образец был собран на Коломенском заводе в 1935 году.

С максимальной мощностью 320 л.с., скоростью до 35 км/ч и весом более 55 тонн, эти паровозы были незаменимыми для маневровых работ на железнодорожных магистралях и территориях промышленных предприятий, выполняя различные задачи. Например, они использовались для подачи вагонов-ковшей под розлив доменного чугуна, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.