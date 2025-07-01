Изменения в графике движения пригородных поездов по Багратионовскому направлению Калининградской железной дороги ожидаются 11 и 18 июля.

11:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с планируемыми работами по замене стрелочных переводов на станции Владимиров, утренние пригородные поезда, которые отправляются из Багратионовска в 06:15 и с Южного вокзала в 08:25, не будут работать 11 и 18 июля 2025 года.

Вечерние поезда на маршруте Калининград – Багратионовск будут следовать согласно установленному расписанию.

Самую свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.