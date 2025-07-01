Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Восточно-Сибирской железнодорожной линии увеличат меры предотвращения травм у населения

2025-07-01 10:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2-го по 11-е июля 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге будет проводиться кампания под названием «Железная дорога: твой безопасный путь». В течение этого времени на железнодорожной магистрали будет усилен контроль за профилактикой несчастных случаев среди населения.

В рамках данной кампании на определенных участках железной дороги в Иркутской области и Республике Бурятия будут проводиться проверки в местах незаконного перехода людей через пути. В этих проверках, помимо работников железной дороги, примут участие сотрудники транспортной полиции, транспортной прокуратуры, местных властей и представители общественных организаций. Основная цель этих проверок - предотвратить попытки пересечения железнодорожных путей в местах, не предназначенных для этого, которые часто являются основной причиной травматизма среди граждан.

Стоит отметить, что благодаря профилактическим действиям количество инцидентов с участием пешеходов уменьшается. Так, с начала 2025 года на территории Восточно-Сибирской железной дороги было зафиксировано 21 случай травматизма, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает всех граждан быть настолько внимательными, насколько это возможно, на транспортных объектах. Напоминайте своим близким, детям, друзьям о рисках, связанных с нахождением рядом с железной дорогой, и о важности соблюдения правил безопасности для сохранения жизни и здоровья, сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги.

