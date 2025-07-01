Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Московской, Калужской и Смоленской областям ожидаются в июле 2025 года из-за обновления инфраструктуры.

09:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июле изменится график движения некоторых пригородных поездов Московской, Калужской и Смоленской областей МЖД из-за работ по улучшению инфраструктуры на станциях Большая Волга, Фили, Люберцы-1, Раменское, а также на участках Икша – Яхрома, Дмитров – Яхрома и Шайковка – Фаянсовая.

На Савёловском направлении МЖД технические перерывы на станции Большая Волга, где ведется капитальный ремонт платформы № 2, запланированы с 1 по 31 июля, кроме выходных и праздников, в промежутке с 11:40 до 15:40. В это время предполагается демонтаж элементов платформы, во время которого движение поездов по 2 пути будет временно приостановлено. Кроме того, в отдельные дни июля на участках Дмитров – Яхрома и Икша – Яхрома с 10:10 до 13:10 будут проводиться работы по модернизации контактной сети. Для выполнения этих работ также будут временно закрыты участки пути, а движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим в расписание пригородных поездов, в основном дальних маршрутов, внесены изменения. В частности, некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам.

На Белорусском направлении МЖД технические перерывы для выполнения работ на станции Москва-Сити МЦД-1 запланированы с 1 по 6, с 14 по 20, а также с 28 по 31 июля. В эти дни строители продолжат разборку металлических конструкций пролетных строений, которые были установлены для строительства подземной части северного вестибюля. В эти дни с 01:55 до 04:55 будет временно остановлено движение поездов по первому и второму пути станции Фили. В остальное время составы будут двигаться в реверсивном режиме, что также отразилось в изменении расписания.

На направлении Казань МЖД станция Люберцы-1 будет принимать участие в ремонтно-путевых работах с 1 по 4 и с 7 по 29 июля в период с 01:25 до 05:25. Подобные работы будут проводиться на станции Раменское с 1 по 31 июля в промежутке времени с 02:30 до 04:50.

В области Калуга, в рабочие дни с 3 по 16 июля, железнодорожные работники будут проводить запланированные ремонтные работы на участке Шайковка – Фаянсовая. В связи с этим, в указанные дни расписание пригородных поездов, следующих между Вязьмой, Смоленском и Кировом, будет изменено.

Хотим обратить внимание пассажиров, что поезд № 6331 Вязьма – Фаянсовая будет отправляться в 09:57 и прибывать на конечную станцию в 13:14 (на 1 час 15 минут позже обычного расписания). Поезд № 6386/6376/6375 Смоленск – Ельня – Фаянсовая будет отправляться со станции Ельня в 11:05 и прибывать на станцию Фаянсовая в 13:32 (на 55 минут позже обычного расписания).

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.