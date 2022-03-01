В дни мартовских праздников «Ласточка» по маршруту Самара – Сызрань будет курсировать ежедневно

14:54

6, 7 и 8 марта 2022 года в связи с праздничными днями пригородный поезд «Ласточка» по маршруту Самара – Сызрань – Самара будет курсировать ежедневно.

Кроме того, в указанные даты и далее по субботам и воскресеньям пригородным поездам «Ласточка» на указанном маршруте назначается дополнительная остановка на станции Октябрьск.

Для удобства пассажиров скорый поезд теперь будет делать остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук, Обшаровка и Октябрьск.

Напомним: пригородный поезд «Ласточка» начал курсировать по популярному туристическому маршруту Самарской области Самара – Сызрань 1 сентября 2021 года и сразу стал одним из любимых видов транспорта на данном направлении. Отметим, что с момента запуска пассажирами новой электрички стали более 60 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.