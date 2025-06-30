Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Примерно 50 людей посетили презентационный стенд Калининградской железной дороги на Всероссийской ярмарке вакансий.

2025-06-30 15:10
Примерно 50 людей посетили презентационный стенд Калининградской железной дороги на Всероссийской ярмарке вакансий.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Примерно 50 посетителей посетили презентационный стенд Калининградской железной дороги на Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая прошла 27 июня 2025 года.

Кандидаты проявили интерес к вакансиям логистов, монтажников путей, составителей поездов, помощников машиниста и другим. Руководящий состав и специалисты отдела социального обеспечения и кадров КЖД информировали посетителей стенда о доступных рабочих местах на предприятиях магистрали, возможностях обучения с последующим трудоустройством, социальных льготах для работников железной дороги.

На данный момент на Калининградской железной дороге открыто около 150 вакансий в 40 различных профессиях.

Карьерные консультации также проводились на фестивале, посвященном Дню молодежи, который состоялся 27 и 28 июня в областном центре. У молодых калининградцев вызвал особый интерес учебный тренажер, на котором каждый мог попробовать себя в роли машиниста, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru