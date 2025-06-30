Примерно 50 людей посетили презентационный стенд Калининградской железной дороги на Всероссийской ярмарке вакансий.

Примерно 50 посетителей посетили презентационный стенд Калининградской железной дороги на Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая прошла 27 июня 2025 года.

Кандидаты проявили интерес к вакансиям логистов, монтажников путей, составителей поездов, помощников машиниста и другим. Руководящий состав и специалисты отдела социального обеспечения и кадров КЖД информировали посетителей стенда о доступных рабочих местах на предприятиях магистрали, возможностях обучения с последующим трудоустройством, социальных льготах для работников железной дороги.

На данный момент на Калининградской железной дороге открыто около 150 вакансий в 40 различных профессиях.

Карьерные консультации также проводились на фестивале, посвященном Дню молодежи, который состоялся 27 и 28 июня в областном центре. У молодых калининградцев вызвал особый интерес учебный тренажер, на котором каждый мог попробовать себя в роли машиниста, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.