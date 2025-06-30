Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение года около 9 тыс. пассажиров выбрали мультимодальный маршрут до Большого Болдино.

2025-06-30 13:26
С момента открытия мультимодального маршрута Нижний Новгород – Болдино, Горьковская железная дорога перевезла около 9 тысяч пассажиров. Этот маршрут был запущен 29 июня 2024 года.

«Сегодня это направление пользуется большим спросом среди жителей и гостей Нижегородской области. Перевозки осуществляются на пригородном поезде с новыми комфортабельными вагонами. Многие туристы путешествуют семьями, поэтому свободные места в вагонах - редкость», - заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Маршрут предполагает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка, а затем пересадку на автобус до Большого Болдино. Поезд отправляется из Нижнего Новгорода (станция Нижний Новгород-Московский) по субботам и воскресеньям в 07:35 и прибывает на станцию Ужовка в 11:00. Обратный рейс из Ужовки начинается в 19:08 и прибывает в Нижний Новгород в 22:33.

Проект был реализован ГЖД и АО «ВВППК» при поддержке правительства Нижегородской области с целью стимулирования внутреннего туризма в регионе. Запуск маршрута был приурочен к 225-летию со дня рождения известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» - это наиболее известное пушкинское место в России и памятник культуры федерального значения. Среди всех имений, принадлежавших родственникам писателя, усадьба в Болдине не была разрушена во время революций и войн.

Билеты на пригородный поезд можно купить в пригородных кассах или через приложение «РЖД Пассажирам». Оплата за автобус производится на месте. Для жителей Нижегородской области действуют федеральные и региональные льготы на железнодорожный транспорт, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

