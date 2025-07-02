На Горьковском железнодорожном направлении началась кампания «Железная дорога: твой надежный маршрут»

17:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали приняли участие в профилактической кампании «Железная дорога: твой безопасный путь», которая охватывает всю сеть ОАО «РЖД» с 2 по 11 июля 2025 года.

Задача кампании – воспитание культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также предотвращение транспортных инцидентов в зоне движения поездов.

Персонал железнодорожной магистрали снова напомнит гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на транспорте. Для знакомства с устройством и особенностями работы железной дороги в профильных музеях, на детских железных дорогах и других предприятиях будут устроены экскурсии. Вместе с представителями правоохранительных органов на станциях и перегонах будут проведены специальные рейды для выявления лиц, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Также, просветительская и профилактическая работа будет проведена на территориях жилых комплексов, на крупных предприятиях и в профсоюзах, в социальных, культурных, спортивных и оздоровительных учреждениях. Здесь будет осуществлено распространение печатных и электронных информационных материалов о правилах поведения рядом с железной дорогой, тематической сувенирной продукции, а также показ видеоматериалов.

Такой подход позволяет провести более подробные и целевые беседы с гражданами, акцентируя их внимание на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

Отметим, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и получение травм от электричества.

Хотим напомнить, что железнодорожные пути - это место с увеличенным риском! Призываем всех людей соблюдать меры безопасности на железнодорожном транспорте, быть внимательными в районе движения поездов и отказываться от использования смартфонов и других устройств во время пребывания на станциях, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.