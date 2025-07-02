Объемы грузоперевозок на Восточном участке достигают новых высот

17:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На брифинге для грузоотправителей, проведенном 2 июля, было заявлено, что за первое полугодие 2025 года грузооборот на Восточном полигоне увеличился на 2,6% в сравнении с тем же периодом предыдущего года, достигнув 2,6 млн тонно-км в день.

К такому результату привело, в частности, увеличение числа поездов, прошедших в режиме виртуальной сцепки, на 20,6% (до 43,3 тыс.), тяжеловесных – на 15,2% (до 18,6 тыс.), а также соединенных – на 27,9% (до 5 тыс.) поездов.

В свете уменьшения грузовой базы по всей сети продолжается работа над избыточным парком вагонов в сотрудничестве с их владельцами. В общей сложности из перевозочного процесса было удалено 211 тыс. ненужных порожних вагонов.

Это позволило уменьшить оборот вагона на инфраструктуре РЖД на 2 дня (-12,4%), ускорить доставку груженых вагонов (+46,7%), увеличить долю отправок, прибывших вовремя (на 3,7 процентных пункта).

Как подчеркнул заместитель главы РЖД Дмитрий Мурев, негативное воздействие на показатели грузоперевозок продолжает оказывать непредъявление грузов по согласованным заявкам.

По этой причине общий недогруз в июне составил 22,4 млн т. Примерно половина приходится на южное направление – 11,7 млн т, включая 2,7 млн т нефтяных, 2 млн т строительных грузов, 1,4 млн т угля.

В направлении Северо-Запада не предъявлено 5,8 млн т, включая 1,2 млн т нефтяных, 1,1 млн т угля, 0,8 млн т удобрений. На восток недогрузили 4,9 млн т: 2,3 млн т угля, 0,7 млн т нефтяных, 0,3 млн т лесных грузов.

Дмитрий Мурев подчеркнул, что РЖД заинтересованы в каждой дополнительной тонне погрузки и готовы оперативно взаимодействовать с грузоотправителями по согласованию конкретных параметров перевозки.