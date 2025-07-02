Транспортировка пассажиров по Октябрьской железнодорожной линии в первом полугодии текущего года увеличилась на 5%

С января по июнь 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 97,4 млн пассажиров, что на 5% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из этого числа 86,8 млн были пассажирами пригородных поездов (+5%), а 10,6 млн - пассажирами дальнего следования (+5,3%). Общий пассажирооборот за первую половину года увеличился на 4,4% и достиг 10,7 млрд пасс.-км, включая более 2,9 млрд пасс.-км в пригородном сообщении (+3%) и 7,7 млрд пасс.-км в дальнем следовании (+5%).

В июне 2025 года по Октябрьской железной дороге было перевезено 18,9 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в июне 2024 года. Среди них 16,6 млн были пассажирами пригородных поездов (+0,3%), а 2,3 млн - пассажирами дальнего следования (+7%).

Пассажирооборот в июне 2025 года составил 2,4 млрд пасс.-км, что на 4,2% больше, чем в июне предыдущего года. В пригородном сообщении было перевезено 616 млн пасс.-км (-0,1%), а в дальнем следовании - 1,8 млрд пасс.-км (+5,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.