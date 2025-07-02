Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года, на Северной железнодорожной линии было транспортировано свыше 6,7 миллионов пассажиров.

2025-07-02 15:05
В первой половине 2025 года, на Северной железнодорожной линии было транспортировано свыше 6,7 миллионов пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по июнь 2025 года с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено свыше 6,7 млн пассажиров. Это на 0,8% больше, чем за тот же период в 2024 году. Из них 3,4 млн путешествовали на дальние расстояния (+1,1%), а 3,3 млн использовали пригородные маршруты (+0,4%).

За первое полугодие 2025 года пассажирооборот составил 2,5 млрд пассажиро-километров, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Включая 2,4 млрд пассажиро-километров на дальних расстояниях (-0,2%) и 143,2 млн пассажиро-километров в пригородном транспорте (+1,4%).

В июне 2025 года было отправлено более 1,4 млн пассажиров, что на 0,7% больше, чем в июне 2024 года. Из них 681,6 тыс. путешествовали на дальние расстояния (-0,1%), а 744,3 тыс. использовали пригородные маршруты (+1,5%).

Пассажирооборот в июне 2025 года составил 546,8 млн пассажиро-километров, что на 0,3% больше, чем в июне предыдущего года. Включая 516,4 млн пассажиро-километров на дальних расстояниях (+0,2%) и 30,4 млн пассажиро-километров в пригородном транспорте (+2,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru