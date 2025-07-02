На Северной железнодорожной магистрали увеличат меры по предотвращению травм у населения

14:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2-го по 11-е июля 2025 года на СЖД будет проводиться кампания под названием «Железная дорога: твой безопасный путь». Во время этой акции будет увеличено внимание к профилактике травматизма среди населения. В рейдах по местам незаконных переходов примут участие работники железной дороги, сотрудники транспортной прокуратуры, представители властных структур и общественных объединений. Основная цель этих рейдов – предотвратить попытки пересечения железнодорожных путей в местах, не предназначенных для этого.

Сотрудники СЖД регулярно организуют информационные мероприятия, посвященные правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта, проводят творческие соревнования, показывают видеоматериалы о безопасности, раздают специальные буклеты. Каждый год проводятся специальные организационно-технические мероприятия.

Стоит отметить, что благодаря принимаемым мерам количество случаев травматизма уменьшилось. В первом полугодии 2025 года на Северной магистрали в зоне движения поездов было травмировано 14 человек, из которых 11 погибли. За аналогичный период прошлого года на СЖД был травмирован 21 человек.

В период с января по июнь в Ярославской области пострадали 5 человек, в Вологодской – 4, в Архангельской области – 3, в Костромской и Владимирской областях – по 1 человеку. В Ивановской области и Республике Коми в первом полугодии не было случаев травмирования граждан рядом с объектами железнодорожного транспорта. С начала года погиб один несовершеннолетний. Это произошло в Архангельской области, когда 14-летний подросток попытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся поездом в неположенном месте.

Сотрудники железной дороги призывают граждан проявлять бдительность рядом с объектами железнодорожной инфраструктуры. Главной причиной получения травм на железнодорожных путях является грубое нарушение правил пребывания на территории объектов железнодорожного транспорта. Не забывайте напоминать своим близким, детям, друзьям о важности соблюдения правил безопасности для сохранения их жизни и здоровья, отметила служба корпоративных коммуникаций СЖД.