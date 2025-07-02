Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За первое полугодие 2025 года на Октябрьской железной дороге было перевезено более 50 млн тонн груза.

2025-07-02 14:42
За первое полугодие 2025 года на Октябрьской железной дороге было перевезено более 50 млн тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по июнь 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было перевезено 50,2 млн тонн грузов, что на 0,1% больше, чем за тот же период 2024 года, включая:

  • химические и минеральные удобрения – 13,2 млн тонн (+9,2%);
  • железную и марганцевую руду – 12,2 млн тонн (+12,5%);
  • строительные материалы – 10,1 млн тонн (-13,4%);
  • нефть и нефтепродукты – 5,3 млн тонн (-0,5%);
  • черные металлы – 300,6 тыс. тонн (-2,4%);
  • цемент – 280 тыс. тонн (-50,1%);
  • цветную руду и серное сырье – 115,4 тыс. тонн (-12,1%);
  • зерно – 86,1 тыс. тонн (+12,6%).

В июне 2025 года было перевезено 8,1 млн тонн грузов на Октябрьской железной дороге, что на 5,6% меньше, чем в июне 2024 года.

Тарифный грузооборот за период с января по июнь 2025 года составил 87,2 млрд тонно-км (-1,8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 111,2 млрд тонно-км (-1,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru