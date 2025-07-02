За первое полугодие 2025 года на Октябрьской железной дороге было перевезено более 50 млн тонн груза.

Согласно оперативной информации, с января по июнь 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было перевезено 50,2 млн тонн грузов, что на 0,1% больше, чем за тот же период 2024 года, включая:
В июне 2025 года было перевезено 8,1 млн тонн грузов на Октябрьской железной дороге, что на 5,6% меньше, чем в июне 2024 года.
Тарифный грузооборот за период с января по июнь 2025 года составил 87,2 млрд тонно-км (-1,8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 111,2 млрд тонно-км (-1,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.