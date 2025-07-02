За первое полугодие 2025 года на Октябрьской железной дороге было перевезено более 50 млн тонн груза.

14:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по июнь 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было перевезено 50,2 млн тонн грузов, что на 0,1% больше, чем за тот же период 2024 года, включая:

химические и минеральные удобрения – 13,2 млн тонн (+9,2%);

железную и марганцевую руду – 12,2 млн тонн (+12,5%);

строительные материалы – 10,1 млн тонн (-13,4%);

нефть и нефтепродукты – 5,3 млн тонн (-0,5%);

черные металлы – 300,6 тыс. тонн (-2,4%);

цемент – 280 тыс. тонн (-50,1%);

цветную руду и серное сырье – 115,4 тыс. тонн (-12,1%);

зерно – 86,1 тыс. тонн (+12,6%).

В июне 2025 года было перевезено 8,1 млн тонн грузов на Октябрьской железной дороге, что на 5,6% меньше, чем в июне 2024 года.

Тарифный грузооборот за период с января по июнь 2025 года составил 87,2 млрд тонно-км (-1,8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 111,2 млрд тонно-км (-1,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.