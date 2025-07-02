Число происшествий, в которых пострадали люди на территории Московской железнодорожной сети в первом полугодии 2025 года, уменьшилось на 1,5%

13:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года на Московской железной дороге было зафиксировано снижение количества случаев травматизма граждан на территории железнодорожных объектов на 1,5% в сравнении с тем же периодом 2024 года (293 случая в 2025 году против 297 в 2024 году).

Однако, вызывает тревогу рост числа таких инцидентов в Московской области: с 180 случаев в 2024 году до 199 в 2025 году. Главной причиной получения травм продолжает быть грубое нарушение правил пребывания на железнодорожных объектах, включая переход через пути в недозволенных местах.

С 2 по 11 июля на Московской железной дороге будет проведена кампания «Железная дорога: твой безопасный путь» с целью формирования культуры безопасного поведения на железнодорожном транспорте и предотвращения транспортных происшествий. В рамках этого периода будет проведена активная информационно-просветительская работа во всех регионах дороги, включая использование интерактивных форм, видеороликов, буклетов. Сотрудники железной дороги вместе с транспортной полицией проведут рейды в местах, где пешеходы часто нарушают правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД призывает граждан строго соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.