В праздничные дни марта изменится порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» в Свердловской области

2022-03-01 14:39
В связи с общероссийским выходным днем 8 марта и переносом нерабочего дня с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта, на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

В Свердловской области в период с 4 по 9 марта изменения затронут пригородные поезда «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», «СПК»):

  • № 7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58, здесь и далее – время местное) отменен 4 и 6 марта, назначен 5 и 8 марта;
  • № 7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) отменен 5 и 7 марта, назначен 6 и 9 марта;
  • № 7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) отменен 5 и 8 марта, назначен 4 и 6 марта;
  • № 7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) отменен 6 и 9 марта, назначен 5 и 7 марта;
  • № 7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:58) отменен 8 марта, назначен 6 марта;
  • № 7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:31) отменен 6 и 9 марта, назначен 5 и 7 марта;
  • № 7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) отменен 5 и 8 марта, назначен 4 и 6 марта;
  • № 7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:04) отменен 6 марта, назначен 8 марта;
  • № 7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25) отменен 4 и 6 марта, назначен 5 и 8 марта;
  • № 7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:10) отменен 5 и 7 марта, назначен 6 и 9 марта.
  • Кроме того, 5 марта назначаются, а 7 и 8 марта – отменяются рейсы электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный, курсирующего только по рабочим дням.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области.

Со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайте АО «СПК», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД. 

