В течение первых полугода 2025 года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной линии было отправлено 5,7 миллиона путешественников.

2025-07-02 10:53
Согласно оперативной информации, с января по июнь 2025 года с Восточно-Сибирской железной дороги было отправлено 5,7 млн пассажиров, что на 0,3% меньше, включая 1,3 млн пассажиров в дальних поездах (-1%) и 4,4 млн в пригородных (-0,1%).

За этот же период пассажирооборот снизился на 2,4% и достиг 1,4 млрд пасс.-км, включая 187 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+0,2%) и 1,2 млрд пасс.-км в дальних поездах (-2,8%).

В июне 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 1,1 млн человек, что на 0,3% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Из них 885,5 тыс. человек были перевезены в пригородных поездах (+0,1%), а 239,4 тыс. - в дальних (-1,9%).

Пассажирооборот в июне 2025 года составил 264,3 млн пасс.-км, что на 1,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Включая 38,3 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+0,8%) и 226 млн пасс.-км в дальних поездах (-2,4%), - сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

