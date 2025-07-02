Загрузка на Московском железнодорожном участке в период с января по июнь 2025 года превзошла отметку в 27 миллионов тонн.
2025-07-0210:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
За период с января по июнь 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 27,1 млн тонн грузов, что на 17,8% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Среди перевезенных грузов были:
железная и марганцевая руды – 7,5 млн тонн (-10,2%);
нефть и нефтепродукты – 5,4 млн тонн (-17,4%);
химические и минеральные удобрения – 3,1 млн тонн (+8,4%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 1,2 млн тонн (+5,6%);
лом черных металлов – 1,1 млн тонн (-25,5%);
строительные материалы – 901,7 тыс. тонн (-8,1%);
химикаты и сода – 796,4 тыс. тонн (-2,4%);
зерно – 682,3 тыс. тонн (-74,3%);
черные металлы – 667 тыс. тонн (-53,1%);
цемент – 641,2 тыс. тонн (-19,8%).
Грузооборот за указанный период составил 43,3 млрд тарифных тонно-км (-14,7% по сравнению с январем – июнем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 54,5 млрд тонно-км (-13,6%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
