В первой половине 2025 года примерно 3,75 млн пассажиров отправились со станций и вокзалов Калининградской железнодорожной сети.

09:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года с платформ и станций Калининградской железнодорожной магистрали было отправлено приблизительно 3 млн 750 тыс. пассажиров. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В частности, на поездах дальнего следования было отправлено 105,5 тыс. пассажиров, что на 13,2% больше, чем в 2024 году, а в пригородном транспорте было перевезено около 3 млн 644 тыс. пассажиров (+2,2%).

За первые 6 месяцев 2025 года пассажиропоток составил 132,2 млн пасс.-км (+5%), включая дальнее следование – 29,6 млн пасс.-км (+19,7%), и пригородное сообщение – 102,6 млн пасс.-км (+1,4%).

В июне с платформ и станций железной дороги было отправлено 938 тыс. пассажиров, из которых в дальнем следовании – 25 тыс. (+7,9%), а в пригородном сообщении – около 913 тыс. (-1,5%).

Пассажиропоток в июне составил 34 млн пасс.-км (+0,3%), включая дальнее следование – 7,2 млн пасс.-км (+10,7%), и пригородное сообщение – 26,8 млн пасс.-км (-2,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.