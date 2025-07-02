График движения поездов "Сапсан" будет откорректирован с 1-го до 30-го октября 2025 года.

В связи с планируемыми ремонтными работами на участках Лихославль – Дорошиха и Калашниково – Лихославль, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан» с 1 по 30 октября 2025 года. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при организации своих поездок в указанный период!
Расписание поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва с 1 по 30 октября 2025 года:
|Номер поезда
|Время отправки из Санкт-Петербурга
|Время приезда в Москву
|Расписание, время в пути
|Остановки
|759
|09:00
|13:04
|
с 1/10 по 3/10, с 6/10 по 10/10, с 13/10 по 17/10, с 27/10 по 30/10;
4 часа 4 минуты
|Бологое, Тверь
|761
|09:10
|13:16
|
с 1/10 по 3/10, с 6/10 по 10/10, с 13/10 по 17/10, с 27/10 по 30/10;
4 часа 6 минут
|Окуловка, Угловка, Вышний Волочёк, Крюково
Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.