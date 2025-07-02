График движения поездов "Сапсан" будет откорректирован с 1-го до 30-го октября 2025 года.

09:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с планируемыми ремонтными работами на участках Лихославль – Дорошиха и Калашниково – Лихославль, были внесены корректировки в расписание движения поездов «Сапсан» с 1 по 30 октября 2025 года. Мы просим пассажиров учесть эти изменения при организации своих поездок в указанный период!

Расписание поездов «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург – Москва с 1 по 30 октября 2025 года:

Номер поезда Время отправки из Санкт-Петербурга Время приезда в Москву Расписание, время в пути Остановки 759 09:00 13:04 с 1/10 по 3/10, с 6/10 по 10/10, с 13/10 по 17/10, с 27/10 по 30/10; 4 часа 4 минуты Бологое, Тверь 761 09:10 13:16 с 1/10 по 3/10, с 6/10 по 10/10, с 13/10 по 17/10, с 27/10 по 30/10; 4 часа 6 минут Окуловка, Угловка, Вышний Волочёк, Крюково

Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.