Красноярский железнодорожный участок планирует модернизировать свыше 30 активно используемых железнодорожных переходов до окончания теплого периода года.

09:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания КрасЖД проводит работы по ремонту железнодорожных переездов на участках и станциях в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области. Планируется, что до окончания теплого сезона будет отремонтировано 34 таких места.

Проект, направленный на обеспечение надежности инфраструктуры в точках пересечения авто и железных дорог, реализуется с целью улучшения безопасности движения и предотвращения ДТП.

Капитальные работы проводятся на 4 переездах в Боготольском, Нижнеингашском и Рыбинском районах Красноярского края. Эти переезды находятся на пересечении железнодорожной линии с федеральной автодорогой Р-255 «Сибирь». Это переезды в поселках Вагино (Боготольский район Красноярского края), Сулёмка (Нижнеингашский район) и Новая Солянка (Рыбинский район). На них будет установлен новый резинокордовый настил, который предотвращает скольжение и образование наледи зимой и препятствует буксировке и заносу автомобилей. Также будет произведено асфальтирование участков дороги на подъездах.

Похожим образом будут модернизированы 5 переездов на участке Абалаково – Лесосибирск и в пределах города Лесосибирска (Красноярский край). Один из переездов находится на автодороге регионального значения «Енисейский тракт», по которой ежедневно проезжает более 7 тыс. автомобилей.

Также планируется капитальный ремонт переездов в Аскизе (Республика Хакасия), Красноярске (ул. Вавилова), Красной Сопке (Назаровский район Красноярского края) и на участке Солянка – Филимоново (Рыбинский район).

В дополнение к этому, в течение летнего сезона железнодорожники обновят направляющие столбы, предупреждающие знаки и асфальтовое покрытие еще на 21 таком объекте.

Стоит отметить, что на территории КрасЖД функционирует 291 железнодорожный переезд. Ежегодно проводятся работы по их обслуживанию и модернизации. Список объектов и объем проводимого ремонта определяются на основе планируемых графиков, а также в соответствии с результатами инспекций инфраструктуры, информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.