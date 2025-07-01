Работы по первому этапу обновления железнодорожной инфраструктуры на участке Коротчаево – Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе начала Свердловская железная дорога.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Капитальный ремонт и реконструкция железнодорожных мостов на участке Коротчаево – Новый Уренгой на Свердловской магистрали были начаты. Эти работы осуществляются в соответствии с соглашением о развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта, подписанным между ОАО «РЖД» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа в 2024 году.

В 2025 году, на первом этапе, предполагается обновление 32 км пути и замена 5 стрелочных переводов на участках Коротчаево – Тихая, Тихая – Тыдыл, Тыдыл – Нартовая, а также на станциях Тихая, Тыдыл и Нартовая. Планируется также реконструкция 4 железнодорожных мостов на участках Тихая – Тыдыл, Тыдыл – Нартовая, Нартовая – Фарафонтьевская и на станции Нартовая.

В 2026 году ожидается ремонт 32,3 км пути на участках Нартовая – Фарафонтьевская – Новый Уренгой и реконструкция 3 железнодорожных мостов.

Напомним, что соглашение между ОАО «РЖД» и правительством ЯНАО предполагает поэтапное проведение капитального ремонта пути и реконструкции железнодорожных мостов на участке Коротчаево – Новый Уренгой с 2024 по 2026 годы. Это позволит улучшить надежность и ресурс железнодорожного пути, увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов, а также сократить время их прохождения по участку.

В 2024 году, в рамках подготовительного этапа, СвЖД провела модернизацию производственной базы и усовершенствовала техническое оснащение путевой машинной станции (ПМС) в Сургуте. На территории ПМС была организована сборка звеньев рельсошпальной решетки и комплектов стрелочных переводов, которые затем были доставлены на станцию Коротчаево. Рядом со станцией Пуровск и разъездом Ягенетта в ЯНАО были обустроены дополнительные площадки для завоза и хранения щебня, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.