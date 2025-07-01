Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работы по первому этапу обновления железнодорожной инфраструктуры на участке Коротчаево – Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе начала Свердловская железная дорога.

2025-07-01 11:57
Работы по первому этапу обновления железнодорожной инфраструктуры на участке Коротчаево – Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе начала Свердловская железная дорога.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Капитальный ремонт и реконструкция железнодорожных мостов на участке Коротчаево – Новый Уренгой на Свердловской магистрали были начаты. Эти работы осуществляются в соответствии с соглашением о развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта, подписанным между ОАО «РЖД» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа в 2024 году.

В 2025 году, на первом этапе, предполагается обновление 32 км пути и замена 5 стрелочных переводов на участках Коротчаево – Тихая, Тихая – Тыдыл, Тыдыл – Нартовая, а также на станциях Тихая, Тыдыл и Нартовая. Планируется также реконструкция 4 железнодорожных мостов на участках Тихая – Тыдыл, Тыдыл – Нартовая, Нартовая – Фарафонтьевская и на станции Нартовая.

В 2026 году ожидается ремонт 32,3 км пути на участках Нартовая – Фарафонтьевская – Новый Уренгой и реконструкция 3 железнодорожных мостов.

Напомним, что соглашение между ОАО «РЖД» и правительством ЯНАО предполагает поэтапное проведение капитального ремонта пути и реконструкции железнодорожных мостов на участке Коротчаево – Новый Уренгой с 2024 по 2026 годы. Это позволит улучшить надежность и ресурс железнодорожного пути, увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов, а также сократить время их прохождения по участку.

В 2024 году, в рамках подготовительного этапа, СвЖД провела модернизацию производственной базы и усовершенствовала техническое оснащение путевой машинной станции (ПМС) в Сургуте. На территории ПМС была организована сборка звеньев рельсошпальной решетки и комплектов стрелочных переводов, которые затем были доставлены на станцию Коротчаево. Рядом со станцией Пуровск и разъездом Ягенетта в ЯНАО были обустроены дополнительные площадки для завоза и хранения щебня, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru