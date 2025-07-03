Загрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковской железнодорожной линии в период с января по июнь 2025 года увеличилась на 33%.

На Горьковской железнодорожной линии с января по июнь 2025 года было загружено 5,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 32,6% больше, чем за тот же период предыдущего года.
В общей сложности за указанный период на Горьковской железной дороге было загружено 13,2 млн тонн грузов, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В течение этих 6 месяцев было загружено:
Грузооборот за период с января по июнь составил более 76,1 млрд тарифных тонно-км (-3,9%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – почти 92,7 млрд тонно-км (-5,7%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.