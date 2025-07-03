Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Нижегородской области начали курсировать новые электропоезда.

2025-07-03 13:59
Процесс модернизации пригородного подвижного состава на Горьковской железной дороге продолжается. На магистраль были доставлены два новых электропоезда ЭП3Д, состоящие из четырех и шести вагонов. Они уже работают на наиболее популярных маршрутах в Нижегородской области.

«Это подвижной состав нового поколения. Он оборудован видеокамерами внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным стандартам транспортной безопасности. Такие модели уже работают на различных маршрутах в Нижегородской области, а также на межрегиональном маршруте Нижний Новгород – Казань», – заявил руководитель Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Электропоезда ЭП3Д переменного тока были изготовлены на Демиховском машиностроительном заводе. В тамбурах первого и последнего вагонов установлены специальные электроподъемники для удобства посадки и высадки людей с ограниченными возможностями.

Вагоны оснащены новыми эргономичными креслами, просторными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха. Подножки оборудованы дополнительной выдвижной ступенькой для удобства выхода на низкую платформу.

Всю информацию о расписании пригородных поездов пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

