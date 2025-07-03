Транспортировка людей по Южно-Уральской железной дороге в июне 2025 года увеличилась на 8,3%

11:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июне 2025 года с Южно-Уральской железнодорожной станции было отправлено 953,3 тыс. пассажиров, что на 8,3% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 692 тыс. пассажиров отправились в пригородном сообщении (+7%), а 261,3 тыс. пассажиров в дальнем следовании (+11,9%).

Пассажиропоток в июне 2025 года составил 300,7 млн пасс.-км, что на 1,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 55,7 млн пасс.-км (+7,2%), а в дальнем следовании - 245 млн пасс.-км (-2,9%).

За первые 6 месяцев 2025 года было отправлено более 4,7 млн пассажиров (+4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Из них в дальнем следовании было отправлено 1,1 млн пассажиров (+3,1%), а в пригородном сообщении - почти 3,6 млн (+4,3%).

С начала 2025 года пассажиропоток на ЮУЖД составил более 1,3 млрд пасс.-км, что на 1,5% больше по сравнению с уровнем предыдущего года. В пригородном сообщении пассажиропоток за январь-июнь составил 303,8 млн пасс.-км (+4,8%), а в дальнем следовании - более 1 млрд пасс.-км (-1,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.