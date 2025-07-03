Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка людей по Южно-Уральской железной дороге в июне 2025 года увеличилась на 8,3%

2025-07-03 11:53
Транспортировка людей по Южно-Уральской железной дороге в июне 2025 года увеличилась на 8,3%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июне 2025 года с Южно-Уральской железнодорожной станции было отправлено 953,3 тыс. пассажиров, что на 8,3% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 692 тыс. пассажиров отправились в пригородном сообщении (+7%), а 261,3 тыс. пассажиров в дальнем следовании (+11,9%).

Пассажиропоток в июне 2025 года составил 300,7 млн пасс.-км, что на 1,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 55,7 млн пасс.-км (+7,2%), а в дальнем следовании - 245 млн пасс.-км (-2,9%).

За первые 6 месяцев 2025 года было отправлено более 4,7 млн пассажиров (+4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Из них в дальнем следовании было отправлено 1,1 млн пассажиров (+3,1%), а в пригородном сообщении - почти 3,6 млн (+4,3%).

С начала 2025 года пассажиропоток на ЮУЖД составил более 1,3 млрд пасс.-км, что на 1,5% больше по сравнению с уровнем предыдущего года. В пригородном сообщении пассажиропоток за январь-июнь составил 303,8 млн пасс.-км (+4,8%), а в дальнем следовании - более 1 млрд пасс.-км (-1,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru