С января по июнь 2025 года, на территории Московской железнодорожной сети было транспортировано 393,2 миллиона пассажиров.

Согласно свежим данным, с января по июнь 2025 года на территории Московской железной дороги было перевезено 393,2 млн пассажиров. Это на 2,3% больше, чем за тот же период в прошлом году. Из этого числа 379,5 млн пассажиров были перевезены в пригородном сообщении (+2,3%), а 13,7 млн человек в дальнем следовании (такой же показатель, как и в прошлом году).

С начала года пассажирооборот увеличился на 1,8% по сравнению с 2024 годом и достиг 16,7 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 9,4 млрд пасс.-км (+2%), а в дальнем следовании – 7,3 млрд пасс.-км (+1,6%).

В июне было перевезено 67,8 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. Из них 65 млн пассажиров были перевезены в пригородном сообщении (+0,2%), а 2,8 млн в дальнем следовании (-0,6%). Пассажирооборот в мае составил 3,3 млрд пасс.-км, что на 0,8% больше, чем в июне 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,7 млрд пасс.-км (+0,7%), а в дальнем следовании – 1,5 млрд пасс.-км (+1%). Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.