Порядок курсирования пригородных поездов в Пермском крае изменится в мартовские праздничные выходные

15:17

В связи с общероссийским выходным днем 8 марта и переносом нерабочего дня с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта, в Пермском регионе Свердловской железной дороги изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

В период с 4 по 9 марта изменения затронут пригородные поезда в направлении Чусового, Кунгура и Кукуштана (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания», «ППК»):

№ 6194/7193 Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2 отменены 4 и 6 марта, назначены 5 и 8 марта;

№ 7121/7650 Кукуштан – Пермь-2 отменены 7 и 8 марта, назначены 5 марта;

№ 6220/6219 Пермь-2 – Комарихинская – Пермь-2 отменены 5 марта, назначены 6 марта;

№ 7182 Чусовская – Теплая Гора отменен 4 и 6 марта, назначен 5 и 8 марта;

№ 7181 Теплая Гора – Чусовская отменен 5 и 7 марта, назначен 6 и 9 марта;

№ 7184 Чусовская – Пашия отменен 5 и 8 марта, назначен 4 и 6 марта;

№ 7183 Пашия – Чусовская отменен 6 и 9 марта, назначен 5 и 7 марта;

№ 6945/6942 Чусовская – Кын – Чусовская отменены 5 марта, назначены 7 и 8 марта;

№ 6935/6932 Чусовская – Рассоленко – Чусовская отменены 7 и 8 марта, назначены 5 марта.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.