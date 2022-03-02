Порядок курсирования пригородных поездов в Пермском крае изменится в мартовские праздничные выходные

В связи с общероссийским выходным днем 8 марта и переносом нерабочего дня с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта, в Пермском регионе Свердловской железной дороги изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.
В период с 4 по 9 марта изменения затронут пригородные поезда в направлении Чусового, Кунгура и Кукуштана (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания», «ППК»):
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.