С января по июнь 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии наблюдался рост погрузки руды на 6,1%.

Согласно свежим данным, с января по июнь 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 2,2 млн тонн железной и марганцевой руды, что на 6,1% больше, чем за тот же период предыдущего года. Общий объем погрузки на ВСЖД за первое полугодие составил 28,7 млн тонн, что на 3,1% меньше.
В течение этих 6 месяцев было также перевезено:
В июне объем погрузки составил 4,9 млн тонн (снижение на 3,3%).
Грузооборот за период с января по июнь увеличился на 4%, достигнув 114 млрд тарифных тонно-км, а в июне – на 4,1%, до 18,4 млрд тарифных тонно-км.
С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за первые 6 месяцев 2025 года грузооборот составил 139,8 млрд тонно-км, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В июне этот показатель составил 22,4 млрд тонно-км (увеличение на 4,8%), сообщили в пресс-службе ВСЖД.