С января по июнь 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии наблюдался рост погрузки руды на 6,1%.

Согласно свежим данным, с января по июнь 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 2,2 млн тонн железной и марганцевой руды, что на 6,1% больше, чем за тот же период предыдущего года. Общий объем погрузки на ВСЖД за первое полугодие составил 28,7 млн тонн, что на 3,1% меньше.

В течение этих 6 месяцев было также перевезено:

каменного угля – 13,9 млн тонн (снижение на 6,6% по сравнению с январем – июнем 2024 года);

нефти и нефтепродуктов – 4,6 млн тонн (увеличение на 2,8%);

лесоматериалов – 1,2 млн тонн (снижение на 9,2%);

промышленного сырья – 854 тыс. тонн (снижение на 13%);

строительных материалов – 765,1 тыс. тонн (снижение на 17,4%);

цемента – 302,4 тыс. тонн (увеличение на 3,5%);

цветной и серной руды – 189,6 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);

химических реагентов и соды – 176 тыс. тонн (снижение на 23,2%);

химических и минеральных удобрений – 144,7 тыс. тонн (увеличение на 12,2%);

металлолома – 137,6 тыс. тонн (снижение на 29,5%).

В июне объем погрузки составил 4,9 млн тонн (снижение на 3,3%).

Грузооборот за период с января по июнь увеличился на 4%, достигнув 114 млрд тарифных тонно-км, а в июне – на 4,1%, до 18,4 млрд тарифных тонно-км.

С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за первые 6 месяцев 2025 года грузооборот составил 139,8 млрд тонно-км, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В июне этот показатель составил 22,4 млрд тонно-км (увеличение на 4,8%), сообщили в пресс-службе ВСЖД.