За первое полугодие текущего года на Свердловской железной дороге было перевезено 62,5 млн тонн груза.

2025-07-03 10:05
На Свердловской железнодорожной линии в период с января по июнь 2025 года было перевезено 62,5 млн тонн грузов, что на 11,6% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В частности, было отправлено следующее количество грузов:

  • нефть и нефтепродукты – 17,4 млн тонн (снижение на 5,8% по сравнению с январем – июнем 2024 года);
  • строительные материалы – 11,1 млн тонн (снижение на 22,6%);
  • химические и минеральные удобрения – 9,4 млн тонн (рост на 1,4%);
  • железная и марганцевая руда – 5,1 млн тонн (снижение на 5,3%);
  • черные металлы – 4,3 млн тонн (снижение на 9,3%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 2,8 млн тонн (снижение на 48,8%);
  • руда цветных металлов и серное сырье – 2,2 млн тонн (снижение на 6,2%);
  • химикаты и сода – 1,5 млн тонн (снижение на 0,5%);
  • цемент – 1,2 млн тонн (снижение на 5,5%);
  • кокс – 1,1 млн тонн (снижение на 17,2%);
  • лесные грузы – 942,8 тыс. тонн (снижение на 5,9%);
  • лом черных металлов – 633,2 тыс. тонн (снижение на 33%).

За первые полгода 2025 года грузооборот СвЖД увеличился на 1,4% и достиг 103,4 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии этот показатель вырос на 0,2%, составив 128,3 млрд тонно-км.

В июне 2025 года объем погрузки на Свердловской железной дороге составил 10,2 млн тонн (снижение на 13%). Грузооборот достиг 16,7 млрд тарифных тонно-км (снижение на 0,2%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 20,7 млрд тонно-км (снижение на 1,4%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.

