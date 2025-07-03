Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 12 июля 2025 года запустят регулярное движение пригородных поездов между Кисловодском и Железноводском.

2025-07-03 09:35
С 12 июля 2025 года запустят регулярное движение пригородных поездов между Кисловодском и Железноводском.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 июля 2025 года между городами Кисловодск и Железноводск начнут курсировать ежедневные пригородные поезда. Планируется, что поезда будут выполнять по 4 рейса в каждом направлении.

Электрички будут работать в период увеличенного спроса во время курортного сезона. Ожидается, что они будут ходить до 12 октября.

Отправление из Кисловодска в Железноводск для отдыхающих и жителей региона Кавказских Минеральных Вод будет осуществляться в 09:25, 12:27 – в рабочие дни (в 13:00 – в выходные и праздники), 16:30 и 19:00. Прибытие на конечную станцию запланировано на 11:14, 14:14 – в рабочие дни (в 14:44 – в выходные и праздники), 18:14 и 20:35.

Из Железноводска поезда начнут отправляться в 12:14 в рабочие дни (в 12:30 – в выходные и праздники), 15:10, 18:40 и 21:01. В Кисловодск они прибудут в 13:28 в рабочие дни (в 13:55 – в выходные и праздники), 16:36, 20:08 и 22:25 соответственно.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях и платформах Минутка, Подкумок, Белый Уголь, Ессентуки, Золотушка, Скачки, Новопятигорск, Пятигорск, Лермонтовский, Машук, Иноземцево и Бештау.

Стоит отметить, что ранее на маршруте Кисловодск – Железноводск пригородные поезда ходили только в выходные и праздничные дни. Движение на участке Бештау – Железноводск было возобновлено в 2019 году после долгого перерыва и полного обновления железнодорожной инфраструктуры.

Обратите внимание, что в связи с добавлением дополнительных поездов было изменено расписание некоторых составов на участке Минеральные Воды – Кисловодск.

Актуальное расписание и возможность оформления билетов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на терминалах самообслуживания и на сайте СКППК, а также в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления поезда, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru