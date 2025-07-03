Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Красноярский железнодорожный узел призывает всех, кто хочет, присоединиться к благотворительному марафону «Достижение цели!»

2025-07-03 09:28
Красноярский железнодорожный узел призывает всех, кто хочет, присоединиться к благотворительному марафону «Достижение цели!»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Началась регистрация на благотворительный забег «Достигая цели!», который состоится в Красноярске 3 августа, в День железнодорожника.

Спортивное мероприятие пройдет на острове Татышев в рамках городского праздника. Организаторы из числа железнодорожников подготовили для горожан развлекательную программу, которая будет частью основного события – забега.

Участие в забеге могут принять дети от 12 лет и старше, а также взрослые. Для этого нужно пройти регистрацию по указанной ссылке.

Регистрационный взнос составляет 500 рублей.

Участникам предстоит пробежать дистанцию в 5 км. Каждый получит стартовый пакет с персональным номером, в который встроен электронный чип для автоматического определения времени прохождения дистанции.

Все участники получат медаль на память с символикой Красноярской железной дороги. Победители, занявшие первые три места, будут награждены дипломами и ценными призами.

Собранные в ходе мероприятия средства пойдут в благотворительный фонд «Счастливые дети» и будут использованы для помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru