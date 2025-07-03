Красноярский железнодорожный узел призывает всех, кто хочет, присоединиться к благотворительному марафону «Достижение цели!»

09:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Началась регистрация на благотворительный забег «Достигая цели!», который состоится в Красноярске 3 августа, в День железнодорожника.

Спортивное мероприятие пройдет на острове Татышев в рамках городского праздника. Организаторы из числа железнодорожников подготовили для горожан развлекательную программу, которая будет частью основного события – забега.

Участие в забеге могут принять дети от 12 лет и старше, а также взрослые. Для этого нужно пройти регистрацию по указанной ссылке.

Регистрационный взнос составляет 500 рублей.

Участникам предстоит пробежать дистанцию в 5 км. Каждый получит стартовый пакет с персональным номером, в который встроен электронный чип для автоматического определения времени прохождения дистанции.

Все участники получат медаль на память с символикой Красноярской железной дороги. Победители, занявшие первые три места, будут награждены дипломами и ценными призами.

Собранные в ходе мероприятия средства пойдут в благотворительный фонд «Счастливые дети» и будут использованы для помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.