Красноярский железнодорожный узел призывает всех, кто хочет, присоединиться к благотворительному марафону «Достижение цели!»

Началась регистрация на благотворительный забег «Достигая цели!», который состоится в Красноярске 3 августа, в День железнодорожника.
Спортивное мероприятие пройдет на острове Татышев в рамках городского праздника. Организаторы из числа железнодорожников подготовили для горожан развлекательную программу, которая будет частью основного события – забега.
Участие в забеге могут принять дети от 12 лет и старше, а также взрослые. Для этого нужно пройти регистрацию по указанной ссылке.
Регистрационный взнос составляет 500 рублей.
Участникам предстоит пробежать дистанцию в 5 км. Каждый получит стартовый пакет с персональным номером, в который встроен электронный чип для автоматического определения времени прохождения дистанции.
Все участники получат медаль на память с символикой Красноярской железной дороги. Победители, занявшие первые три места, будут награждены дипломами и ценными призами.
Собранные в ходе мероприятия средства пойдут в благотворительный фонд «Счастливые дети» и будут использованы для помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.