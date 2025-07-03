Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Доступность передвижения по новым трассам на участке БАМа Тында – Побожий в Амурском регионе теперь открыта.

2025-07-03 09:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

После перехода на цифровую систему управления на Дальневосточной железной дороге в Амурской области началось движение по новым маршрутам на бамовском участке Тында – Побожий.

В процессе строительства было проложено 8,1 км новых железнодорожных путей и свыше 113 км разнообразных коммуникационных линий и электросетей. Новый участок пролегает вдоль реки Тында. Для предотвращения затопления путей были оборудованы дренажные кюветы и канавы, отремонтированы 3 водопропускные трубы, построено 7 мостов. Всего было переработано более 100 тыс. кубометров земли.

Для предотвращения таяния вечной мерзлоты и опускания пути, склоны земляного полотна покрыты охлаждающим каменным насыпью объемом 23 тыс. кубометров.

Обновленный участок находится на отрезке Тында – Штурм, который связывает БАМ и Транссиб. Улучшение инфраструктуры увеличит пропускную способность линии и способствует увеличению грузоперевозок к портам Тихого океана на Дальнем Востоке, отметила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

